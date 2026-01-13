Εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης αυτοβούλως ο άνθρωπος που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από την Πάτρα και έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 58χρονο ο οποίος ανέφερε πως η Λόρα του πούλησε το κινητό της τηλέφωνο έναντι 200 περίπου ευρώ. Ο ίδιος ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της κοπέλας.

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ασφάλεια εκτιμούν πως δεν πρόκειται για απαγωγή.

Βρέθηκε η σχολική τσάντα της Λόρας στου Ζωγράφου

Την ίδια ώρα, πολίτης, στην περιοχή του Ζωγράφου, εντόπισε μια σχολική τσάντα την οποία παρέδωσε στο τμήμα της περιοχής και όπως διαπιστώθηκε ανήκε στην ανήλικη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.