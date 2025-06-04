Ενώπιον του ΜΟΔ σήμερα η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα - Στο εδώλιο ο πρώην σύντροφός της

Το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 η Κυριακή Γρίβα πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων να ζητήσει βοήθεια για να σωθεί από την καταδιωκτική μανία του 39χρονου πρώην συντρόφου της.

Η Κυριακή, μαζί με έναν φίλο της που την συνόδευε, δεν βρήκε ανταπόκριση από τους αστυνομικούς που είχαν βάρδια. Έχοντας ήδη ακούσει τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης να της απαντά, όταν ζήτησε περιπολικό για να την πάει σπίτι της, πως 'τα περιπολικά δεν είναι ταξί', βγήκε από το Τμήμα.

Αυτά ήταν τα τελευταία βήματα της Κυριακής. Ο 39χρονος την πλησίασε και σε έναν θανάσιμο εναγκαλισμό την χτύπησε με πέντε μαχαιριές, ακριβώς έξω από το καταφύγιο που επιχείρησε να αναζητήσει το θύμα. Η Κυριακή έπεσε νεκρή λίγα μέτρα από την είσοδο της Αστυνομίας, μια ανάσα από τον φρουρό του Τμήματος, που βρισκόταν στο κουβούκλιο την επίμαχη στιγμή.

Σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα αναβιώσει η δολοφονία της 28χρονης, με τον δράστη τής δολοφονίας αντιμέτωπο με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος λίγες μέρες πριν την έναρξη της δίκης σε δήλωση του από τη φυλακή ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, αναφέροντας ωστόσο πως ήταν υπό την επήρεια ουσιών και δεν θυμάται τι έγινε. Στην απολογία του στον ανακριτή ο 39χρονος είχε επικαλεστεί ψυχολογικά προβλήματα και νοσηλείες, ισχυριζόμενος πως δεν έχει ανάμνηση για ό,τι έγινε έξω από το Τμήμα.

Το παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος του, δεν δέχεται ούτε κατ' ελάχιστο τους ισχυρισμούς του. Αντίθετα δέχεται ότι έχει ικανότητα καταλογισμού και ότι «προέβη σε νηφάλια εκτέλεση της επίθεσης εναντίον τής παθούσης και έπειτα από συστηματική και επίμονη παρακολούθησή της, τουλάχιστον την ίδια εκείνη ημέρα και την προηγούμενη». Η αιτία είναι ότι η Κυριακή δεν ήθελε πια να έχει σχέση μαζί του εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς του.

Στο δικαστήριο θα βρεθούν οι γονείς και φίλοι της Κυριακής, με την μητέρα της, Δέσποινα Καλλέα, να καλεί να της σταθούν οι πολίτες όχι μόνο για τον δράστη της δολοφονίας αλλά και για εκείνους που δεν την προστάτεψαν. «Η Κυριακή δεν ήταν αόρατη. Την είδαν. Την άκουσαν. Κι όμως, την άφησαν» αναφέρει η κυρία Καλλέα στο κάλεσμα της.

Να σημειωθεί ότι για την στάση των αστυνομικών απέναντι στην έκκληση βοήθειας της Κυριακής Γρίβα έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως, υπόθεση την οποία χειρίζεται η αρμόδια ανακρίτρια.

Κατηγορούμενοι, τους οποίους η δικαστική λειτουργός πρόκειται να καλέσει το επόμενο διάστημα σε απολογία, είναι συνολικά τέσσερις αστυνομικοί: Η αξιωματικός-επόπτρια που βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα, όταν έσπευσε εκεί για βοήθεια η Κυριακή, η αξιωματικός υπηρεσίας στην οποία απευθύνθηκε η 28χρονη, ο φρουρός του Τμήματος και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης που απάντησε στην έκκληση της, «τα περιπολικά δεν είναι ταξί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.