Στη σημερινή εκδίκαση για το βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών, όπου δεν έλειψαν οι εντάσεις, η πρόεδρος της έδρας τάχθηκε υπέρ της παρουσίας των συγγενών των θυμάτων. Η συνέχεια της υπόθεσης θα γίνει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου και ώρα 9 το πρωί.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, πρώτος μάρτυρας που εξετάστηκε ήταν ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εξερχόμενος της αίθουσας του Δικαστικού Μεγάρου και επικαλούμενος έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικού Ελέγχου τόνισε πως: «Σήμερα αποδείξαμε πως την επομένη του δυστυχήματος έσβησαν χειροκίνητα τα βίντεο μέσα από το κοντρόλ. Αποδεικνύεται η ενοχή και η συγκάλυψη».

Από την πλευρά του ο πατέρας θύματος και δικηγόρος κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, υπογράμμισε πως η δίκη πλέον έχει μπει στην ουσία της, μιλώντας για μεθόδευση και ότι οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως δεν έχουν καμία εμπλοκή μεταθέτοντας το «μπαλάκι» των ευθυνών στη Hellenic Train.

