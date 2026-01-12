Του Μάκη Συνοδινού

Ο φόβος και ο τρόμος μοτοσυκλετιστών στα Χανιά είχαν γίνει τα μέλη συμμορίας όπου αφού εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα έκλεβαν.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως οι συλληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 18.11.2025 έως 10.01.2026 - κυρίως τη νύχτα- έβγαιναν και έκλεβαν τις μοτοσικλέτες

Μέχρι στιγμής από τις 27 μοτοσικλέτες που κλάπηκαν από τα μέλη της συμμορίας έχουν εντοπιστει οι 25 οι οποίες και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 10 ατόμων ηλικίας από 16 έως 19 ετών (οι 7 ανήλικοι) σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση.

Επιπλέον συνελήφθησαν 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

