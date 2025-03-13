Το καταληκτικό κεφάλαιο, το επί της ενοχής ή μη και ποιων, της εισαγγελικής αγόρευσης για την τραγωδία στο Μάτι αναμένεται ότι θα ακουστεί σήμερα στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα τελετών του Εφετείου.

Η εισαγγελέας της Έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Σταματίνα Περιμένη συνεχίζει σήμερα την τοποθέτησή της ενώπιον των δικαστών, των κατηγορουμένων, των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς και του πολυπληθούς κοινού που από χθες παρακολουθεί την εισαγγελική κρίση.

Από την έναρξη της αγόρευσης της η εισαγγελέας επισήμανε πως θεωρεί «κομβικής σημασίας για τη δίκη» το ζήτημα της Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης και όπως φάνηκε από την χθεσινή συνεδρίαση, το ζήτημα αυτό θα βαρύνει στην κρίση της.

Μία κρίση που από χθες διατυπώνεται εν μέσω απόλυτης ησυχίας αλλά όχι χωρίς αντιδράσεις σε όσα αναφέρει η κ. Περιμένη, η οποία χθες έδειξε ότι δεν είναι ψυχρή, δεν ενοχλείται αλλά αλληλεπιδρά με κάποιες φωνές-παρεμβάσεις που ακούγονται στο ακροατήριο, ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους που βίωσαν απώλεια δικών τους.

Χθες κάποιες στιγμές ανέβηκαν οι τόνοι στην αίθουσα και ειδικά όταν η εισαγγελέας αναφέρθηκε στο θέμα της κατηγορίας σχετικά με την αμέλεια που δικάζει το δικαστήριο και την περίπτωση ενδεχόμενου δόλου (κακούργημα) που κατά την Υποστήριξη της Κατηγορίας που εκπροσωπεί τα θύματα, θα έπρεπε να έχει αποδοθεί. Η εισαγγελέας ρώτησε την πλευρά των θυμάτων, όταν φώναξαν ότι ο ανακριτής είχε ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, αν είναι βέβαιοι ότι οι κατηγορούμενοι «προέβλεψαν το θανατηφόρο αποτέλεσμα και το αποδέχθηκαν» με το κοινό να φωνάζει «Ναι! Ναι!». Αυτό ήταν και το σημείο που προκειμένου να αποφορτιστεί η ατμόσφαιρα το δικαστήριο διέκοψε για σήμερα τη συνεδρίασή του.

Κατά την έναρξη της αγόρευσης της χθες, η εισαγγελέας είπε πως στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής της θα επιχειρήσει να δώσει το νομικό περίγραμμα αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων κάθε κατηγορίας κατηγορουμένων, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, και των Αυτοδιοικητικών.

Η κ. Περιμένη έχει αναφερθεί τόσο στην Πυροσβεστική γενικά, όσο και σε κάθε εμπλεκόμενο μέλος του Σώματος, ξεκινώντας από τον επικεφαλής επί του πεδίου και τον πλέον κρίσιμο ρόλο του για τα δεδομένα που μεταφέρει για την εξέλιξη και τους κινδύνους της φωτιάς, όσο και για τους επιτελικούς αξιωματικούς στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στους Αυτοδιοικητικούς, για τους οποίους τόνισε ότι «γνωρίζουν τα σημεία, τις θέσεις, τις διαδρομές αλλά και τον κόσμο, ποιος έχει πρόβλημα, ποιος μπορεί να βοηθήσει». Επίσης, τόνισε τον βασικό ρόλο της Πολιτικής Προστασίας, σε ένα πλαίσιο που κατά την κ. Περιμένη ενεργεί με «διαδικασίες που οφείλουν να λειτουργούν και να εξελίσσονται παράλληλα με τον επιχειρησιακό βραχίονα που είναι η Πυροσβεστική».

Η εισαγγελέας ανέφερε πως η ίδια δεν ενστερνίζεται την άποψη ότι μπορεί να γίνει οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών χωρίς εισήγηση του επικεφαλής του πεδίου. Τόνισε επίσης, ότι καθήκον της Πολιτικής Προστασίας είναι να ζητήσει πληροφόρηση και να αποφασίσει τις κινήσεις της.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση η εισαγγελική λειτουργός αναμένεται να ολοκληρώσει το σκεπτικό της για το γενικό πλαίσιο και να εξειδικεύσει τη θέση της για κάθε κατηγορούμενο ξεχωριστά.

Αυτό το μέρος της αγόρευσης θα "δείξει" και ποιοι εκ των κατηγορουμένων θα πρέπει, κατά την κ. Περιμένη, να κηρυχθούν ένοχοι για τους νεκρούς και τους εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

