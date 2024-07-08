Αύξηση των εξαγωγών τον Μάιο

Με συνολική αύξηση των εξαγωγών συγκριτικά με το περσινό Μάιο έκλεισε ο Μάιος του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Ιτου ΣΕΒΕ.

Πιο συγκεκριμένα, αυτές άγγιξαν τα 4.159,4 εκατ. ευρώ έναντι 4.082,3 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2023 και την αύξηση να διαμορφώνεται σε 77,1 εκατ., ευρώ, δηλαδή 1,9%.

Οι εισαγωγές, επίσης, αυξήθηκαν κατά 481,8 εκατ. (δηλαδή 6,8%) και ανήλθαν σε €7.549,4 εκατ. ευρώ . Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείματος κατά €404,7 εκατ. (δηλαδή 13,6%) και τη διαμόρφωσή του σε €3.390,0 εκατ.

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών παρουσιάζεται μειωμένη κατά 212,7 εκατ. ευρώ (δηλαδή 6,8%) με την τελική τους αξία να αγγίζει τα 2.916,4 εκατ. ευρώ ενώ ταυτόχρονα και οι εισαγωγές μειώνονται κατά το ίδιο ακριβώς ποσοστό (6,8%) και με τελική αξία τα 5.137,1 εκατ. ευρώ Το εμπορικό έλλειμμα σε αυτή τη περίπτωση βελτιώνεται κατά 160,4 εκατ. ευρώ (δηλαδή 6,7%) και ανέρχεται σε 2.220,7 εκατ. ευρώ

Οι εξαγωγές για τη περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2024 είναι μειωμένες κατά 4,5%, δηλαδή 983,6 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με την αξία τους να φτάνει τα 20.970,7 εκατ. ευρώ Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές είναι αυξημένες κατά 2,6%, δηλαδή 899,9 εκατ. ευρώ και διαμορφώνονται σε 35.390,7 εκατ. ευρώ.

Σε κλαδικό επίπεδο συνεχίζεται η σταθερά θετική πορεία των τροφίμων αλλά και των ποτών-καπνών, με αυξήσεις και στους δύο κλάδους αλλά και σε αυτό των μη ταξινομημένων. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση 9,2% παρουσίασε ο κλάδος των τροφίμων φτάνοντας τα 3.437,9 εκατ. ευρώ σε όλη τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2024, ενώ ο κλάδος των ποτών - καπνών άγγιξε τα 570,5 εκατ. ευρώ με αύξηση 10,2%. Αυτός των μη ταξινομημένων προϊόντων παρουσίασε αύξηση 313,0% αγγίζοντας τα 226,1 εκατ. ευρώ

Μείωση παρατηρείται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους με καθοδική πορεία των εξαγωγών στον κλάδο των πετρελαιοειδών (6.559,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 4,6%), των βιομηχανικών (2.952,1 εκατ. ευρώ , δηλαδή 10,9%), των χημικών ( 2.609,7 εκατ. ευρώ , δηλαδή 4,2%), των μηχανημάτων και οχημάτων (1.977,4 εκατ. ευρώ , δηλαδή 8,7%), των διάφορων βιομηχανικών (1.448,4 εκατ. ευρώ , δηλαδή 3,2%), των πρώτων υλών (735,8 εκατ. ευρώ , δηλαδή 5,2%), των λιπών και ελαίων (452,9 εκατ. ευρώ , δηλαδή 47,4%)

