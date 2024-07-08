Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αύλειο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16.56 σε αύλειο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αύλειο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2024

