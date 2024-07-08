Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αύλειο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16.56 σε αύλειο χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης.
Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αύλειο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2024
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.