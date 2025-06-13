Δίκη για επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες κατηγορουμένων

Στην τελική ευθεία για την κρίσιμη ετυμηγορία του Μονομελούς Εφετείου εισήλθε η δίκη των επτά κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2019 σε νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες, δικογραφία που μαζί με άλλες σχηματίστηκε μετά την πολύμηνη έρευνα που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο δικαστήριο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τεσσάρων εκ των κατηγορουμένων, κτηνοτρόφοι σε περιοχές της Θεσσαλίας και οι θεωρούμενοι συνεργοί τους, για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν και στη δίκη εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους τους. Οι κατηγορούμενοι από την έναρξη της δίκης έθεσαν ζήτημα εξάλειψης του αξιόποινου, με σκεπτικό ότι έχουν επιστραφεί τα χρήματα που φέρονται να εισέπραξαν με ψευδή στοιχεία. Τα ποσά δεν ξεπερνούν, ανά περίπτωση, τις 90 χιλιάδες ευρώ.

Στην απολογία της η πρώτη κατηγορούμενη, δικηγόρος με εξειδίκευση στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, που κατά τη δικογραφία έλαβε συνολικό ποσό περίπου 36 χιλιάδων ευρώ με ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις, είπε ότι καθώς είχαν αγοράσει εκτάσεις στη Θεσσαλία αναζήτησαν το 2018 να μισθώσουν για θερινή βόσκηση για να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Έτσι ήρθαν σε επαφή με άτομο που είχε "οικογενειακές εκτάσεις".

Πρόεδρος: Ήταν δημόσιες δασικές αυτές όμως

Κατηγορούμενη: Δεν ήταν. Το λέω από την εξειδίκευση μου. Τότε δεν υπήρχαν δασικοί χάρτες οπότε δεν είχα πληροφορία από εκεί, και κοίταξα στο Google όπου είδα δορυφορικές εικόνες. Δεν είχα λόγο να αμφισβητήσω ή να έχω ενδοιασμό.

Η κατηγορουμένη χαρακτήρισε "λάθος" το αναγραφόμενο στο συμφωνητικό μίσθωσης ύψος του τιμήματος έναντι 10 ευρώ ετησίως και όχι το στρέμμα "Έκανα λάθος που δεν το πρόσεξα. Είδα το δέκα ευρώ μόνο ...Γιατί να μας το ενοικιάσουν για 10 ευρώ τα 1000 στρέμματα;" είπε για να ακούσει την απάντηση του Εισαγγελέα "Αυτό υπογράψατε όμως!"

Όπως της είπε ο εισαγγελικός λειτουργός: "Είναι λίγο περίεργα αυτά που λέτε. Είστε δικηγόρος, οι αντισυμβαλλόμενοι είναι άνθρωποι με εμπειρία και δεν προσέξατε αυτό το προφανές;

Ο πρώην ιδιοκτήτης του κέντρου υποδοχής δηλώσεων είπε στο δικαστήριο ότι οι επίμαχες αιτήσεις περιελάμβαναν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως τα ζητούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή τη δήλωση μισθωτηρίου και τις συντεταγμένες των μισθωμένων εκτάσεων. Όπως τόνισε «Δεν θα έβαζα σε κίνδυνο τη επιχείρησης μου και την πορεία μου για 40 χιλιάδες ευρώ».

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης των επίμαχων εκτάσεων δήλωσε πως ανήκαν στον πατέρα του και τις κληρονόμησε . Όπως είπε , αφού έκαναν τις νόμιμες ενέργειες και τις μίσθωσαν. Απαντώντας σε ερώτηση από έδρας για το ύψος των ενοικίων ο κατηγορούμενος είπε πως "εκεί κινείται η αγορά".

Η δίκη θα συνεχιστεί στο τέλος του μήνα με την εισαγγελική αγόρευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

