Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για αυθαίρετα στον Σχινιά

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή δημοσιεύματα, που κάνουν λόγο για "αυθαίρετα πολυτελή bungalows που ξεφύτρωσαν 'εν μία νυχτί' εντός του εθνικού πάρκου του Σχινιά".

Κατά την έρευνα θα διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί κακουργηματικές ή πλημμεληματικές πράξεις, όπως η ανεπίτρεπτη μεταβολή χρήσης δασικής έκτασης μέσω ανέγερσης κτισμάτων και η παράνομη ηλεκτροδότηση κτίσματος σε δασική έκταση.

Την έρευνα θα διενεργήσει η υποδιεύθυνση της προστασίας περιουσιακών δικαιωμάτων, πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος της ΕΛΑΣ.

Βίντεο από αυτοψία που πραγματοποίησε το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών, ΟΦΥΠΕΚΑ και Δασαρχείου Καπανδριτίου στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά σήμερα

Βίλες και μπάνγκαλους έναντι 300 ευρώ τη βραδιά

Νωρίτερα, το ΕΡΤnews ανέφερε πως παραμένουν στη θέση τους οι αυθαίρετες βίλες, 13 μικρά μπανγκαλόου στον Σχινιά. Από το 2014 μέχρι το 2018, στο οικόπεδο μέσα στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά, αμιγώς δασική περιοχή που μάλιστα έχει χαρακτηριστεί και ως περιοχή Νατούρα και σε απόσταση μόλις 20 μέτρα από τη θάλασσα, ξεφυτρώνει εν μία νυκτί κάποιος οικισμός, με κάποια μικρά προκάτ σπιτάκια.

Τα σπιτάκια μεταμορφώνονται σε 13 πολυτελή μπανγκαλόου και ξεπηδάει ένα μικρό resort από έναν επιχειρηματία, ο οποίος από το 2019 και 2020 διαμορφώνει τον χώρο με αυτά τα σπιτάκια και αρχίζει να τα εκμισθώνει από το διαδίκτυο.

Όπως διαπιστώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια υπήρχε μία απόφαση. Πολεοδομικές παραβάσεις είχε βεβαιώσει και η Πολεοδομία του Μαραθώνα, καθώς και το Δασαρχείο του Καπανδριτίου που είναι υπεύθυνο για τις πολεοδομικές παραβάσεις στην περιοχή και Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ., ο οποίος διαχειρίζεται το Εθνικό Πάρκο του Σχινιά.

Υπήρχαν πολεοδομικές παραβάσεις, αυθαιρεσία, καταφανέστατη, καθώς όλα αυτά τα σπιτάκια είναι χτισμένα μέσα στο Εθνικό Πάρκο του Σχινιά, σε ιδιωτικό μεν οικόπεδο, το οποίο ωστόσο είναι δασικό και φυσικά δεν μπορεί να βγάλει άδεια οικοδομής.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, ο επιχειρηματίας προσφεύγοντας με κάποια νομικά κόλπα και καταθέτοντας ενστάσεις έχει καταφέρει να καθυστερήσει την όλη διαδικασία της κατεδάφισης.

Με βάση έρευνα που έκανε εκπομπή της ΕΡΤ διαπιστώθηκε ότι στο διαδίκτυο και μάλιστα σε ιστοσελίδες οι οποίες δεν καταγράφονται από τις μηχανές αναζήτηση – δηλαδή αν θέλει κάποιος να ψάξει στο Google για παράδειγμα τη συγκεκριμένη αναζήτηση, δεν θα βρει τα σπίτια εύκολα – πρέπει να έρθει συστημένα, δηλαδή να ξέρει τη διεύθυνση, μπορεί να νοικιάσει αυτά τα σπίτια.

Ενδεικτικά για ένα σπιτάκι 115 τετραγωνικών, με 4 υπνοδωμάτια για 15 ημέρες θα πληρώσει 4.500 ευρώ, που σημαίνει 300 ευρώ τη νύχτα και όλη η διαδικασία γίνεται χωρίς παραστατικά και χωρίς η ενοικίαση να καταγράφεται σε κάποια από τις γνωστές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο Χρήστος Στάμος, αντιδήμαρχος Μαραθώνα ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤNews: «Υπήρχαν εδώ κάποια τροχόσπιτα για πολλά χρόνια, 15 χρόνια πριν και στη συνέχεια όπως διαπιστώνετε μέσα στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά αυτά μετατράπηκαν σε οικήματα.

Με όλες τις ενέργειες που έγιναν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς Δασαρχείο, Πολεοδομία, ΥΔΟΜ Δήμου Μαραθώνα κλπ, έχουν επιβληθεί τα ανάλογα πρόστιμα και έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες. Έχει κάνει κάποιες προσφυγές, κάποιες ενστάσεις ο ιδιοκτήτης του χώρου και αναμένονται οι αποφάσεις.

Εδώ κατ’ αρχήν υπάρχει το αυτοδιοίκητο. Το πευκοδάσος χαρακτηριστεί εθνικό πάρκο από το 2000. Σαν Δήμος όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν έχουν γίνει. Έπρεπε ο φορέας του πευκοδάσους να ενεργήσει και να κάνει τις ενέργειες που πρέπει. Αυτοί έχουν την ευθύνη, έχουν χαρακτηρισμένα όρια, ότι αυτός ο χώρος ανήκει στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά».

