Δίκη για δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: «Δεν έχω καμιά σχέση», λέει ο κατηγορούμενος

Αρνούμενος οποιαδήποτε σχέση με την εν ψυχρώ εκτέλεση του τοπογράφου, τον Ιούλιο του 2024 στο Ψυχικό, απολογήθηκε ενώπιον του ΜΟΔ ο 45χρονος κατηγορούμενος ως ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος δικάζεται με έναν 48χρονο θεωρούμενο ως συνεργό του.

«Δεν έχω καμιά σχέση. Είμαι βαθιά θρησκευόμενος. Δεν μπορώ να σκοτώσω», δήλωσε ο 45χρονος, ο οποίος ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου». Ο κατηγορούμενος είπε στο δικαστήριο ότι βρίσκεται στο εδώλιο εξαιτίας του παρελθόντος του.«Μου τη στήσανε» είπε. Για την επίμαχη μέρα υποστήριξε πως πήγε με την μηχανή του στο «Υγεία», αφού είχε πάει για περπάτημα στο ΟΑΚΑ, για να επισκεφθεί γιατρό και να του αφαιρέσουν νάρθηκα από τη μύτη μετά από χειρουργείο που είχε κάνει, γεγονός που είπε ότι τον εμπόδιζε να φορέσει κράνος. Κατά τον κατηγορούμενο το θέμα του κράνους είναι σημαντικό, καθώς ο δολοφόνος του τοπογράφου εμφανίζεται σε βιντεοληπτικό να φορά κράνος.

Εισαγγελέας: Γιατί δεν ψάξατε κάμερες; Δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι ολόκληρο ΟΑΚΑ δεν έχει κάμερες….Κατηγορούμενος: Έψαξε ο δικηγόρος και του είπαν πως είναι διαλυμένο το ΟΑΚΑ και το ντρόουν που χρησιμοποιούν είναι για λόγους ασφαλείας και δεν καταγράφει.

Εισαγγελέας: Έχετε ένα σημαντικό άλλοθι όπως μας λέτε και δεν διαρρηγνύετε τα ιμάτια σας για να το βρείτε;

Κατηγορούμενος: Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση δεν ήταν ο κατάλληλος δικηγόρος και γι' αυτό τον άλλαξα αμέσως.

Πρόεδρος: Τον Παναγιώτη Στάθη τον γνωρίσατε;

Κατηγορούμενος: Όχι πότε.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένο επιχειρηματία στον χώρο του real estate από την Μύκονο, τον οποίο το θύμα φαίνεται να υποψιαζόταν πως ήταν υπεύθυνος για δύο περιστατικά βίας που είχε δεχθεί, ο κατηγορούμενος είπε ότι οι αστυνόμοι τον πίεζαν να «τους δώσω τον μεσίτη». Όπως είπε: «Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο μου είπαν "θα μας δώσεις τον μεσίτη". Τους είπα θα σας δώσω έναν αθώο για σωθώ εγώ; Δεν θα κατηγορούσα ποτέ κάποιον ψεύτικα για να αθωωθώ. Μου λέγανε "αυτός τώρα είναι σε ένα σκάφος και τρώει αστακούς και εσύ θα πας φυλακή". Με ρώταγαν πόσα πήρα για να σκοτώσω τον Στάθη. Τους είπα ότι δεν εξαγοράζομαι και δεν εκμισθώνομαι.. ». Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, οπότε και αναμένεται η απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

