Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ο γνωστός Youtuber, «Teosty», ενώ έκανε live streaming στα Ιωάννινα.

Την ώρα που βρισκόταν σε κατάστημα παρέα με ένα ζευγάρι άλλων Youtuber, δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από νεαρούς, ενώ άγνωστοι τους πέταξαν και αυγά.

Κάποια στιγμή, αφού συνεχίστηκε η παρενόχληση, ο Youtuber βγήκε από το κατάστημα ζητώντας τον λόγο και ήρθε στα χέρια με έναν νεαρό, που τον ξυλοκόπησε.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στο livestreaming με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού στο πρόσωπό του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δεχτεί επίθεση ο συγκεκριμένος Youtuber, ενώ ο ίδιος δήλωσε πως θα κινηθεί νομικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.