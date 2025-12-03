Λογαριασμός
Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Youtuber στα Ιωάννινα - Δείτε βίντεο

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δεχτεί επίθεση ο συγκεκριμένος Youtuber, ενώ ο ίδιος δήλωσε πως θα κινηθεί νομικά - Απίστευτες εικόνες σε livestreaming 

Ξυλοδαρμός

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ο γνωστός Youtuber, «Teosty», ενώ έκανε live streaming στα Ιωάννινα

Την ώρα που βρισκόταν σε κατάστημα παρέα με ένα ζευγάρι άλλων Youtuber, δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από νεαρούς, ενώ άγνωστοι τους πέταξαν και αυγά. 

Κάποια στιγμή, αφού συνεχίστηκε η παρενόχληση, ο Youtuber βγήκε από το κατάστημα ζητώντας τον λόγο και ήρθε στα χέρια με έναν νεαρό, που τον ξυλοκόπησε.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στο livestreaming με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού στο πρόσωπό του. 

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δεχτεί επίθεση ο συγκεκριμένος Youtuber, ενώ ο ίδιος δήλωσε πως θα κινηθεί νομικά.

