Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία των ταξί στην Αττική

Οι αυτοκινητιστές ταξί ανακοίνωσαν νέα 24ωρη απεργία μέχρι την Παρασκευή

Ταξί

Σε νέα 24ωρη απεργία έως και την Παρασκευή προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, κλιμακώνοντας την κινητοποίησή τους που ξεκίνησε χθες και ήταν εξαρχής προγραμματισμένη για δύο ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.

Πηγή: skai.gr

