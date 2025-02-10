Την αντίθεσή της στα σχέδια συρρίκνωσης των διοικητικών δικαστηρίων εκφράζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών σε ψήφισμά της, στο οποίο μεταξύ άλλων, τονίζει τις ελλείψεις σε προσωπικό και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Μετά το πέρας της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ), εκδόθηκε ψήφισμα με το οποίο, μεταξύ των άλλων, δηλώνεται η αντίθεση των διοικητικών δικαστών στα σχέδια συρρίκνωσης των διοικητικών δικαστηρίων.

Αναλυτικότερα, το ψήφισμα της ΕΔΔ έχει ως εξής:

«Τα τελευταία χρόνια προωθείται σειρά "μεταρρυθμίσεων" στη Δικαιοσύνη οι οποίες υλοποιούν την κατεύθυνση της ΕΕ να καταστεί η Δικαιοσύνη πυλώνας προσέλκυσης επενδύσεων.

Κεντρική θέση στις μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελεί ο επανασχεδιασμός του δικαστικού χάρτη στην κατεύθυνση των καταργήσεων/συγχωνεύσεων δικαστηρίων ή στη μετατροπή δικαστηρίων σε "τηλεματικά", στη λογική κόστους - οφέλους.

Η δικαστική προστασία των πολιτών υποβαθμίζεται με τη θέσπιση νέων δικονομικών βαρών, την περαιτέρω αύξηση του κόστους της δίκης και την προώθηση μορφών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Προωθούνται αλλαγές στην οργανωτική δομή των δικαστηρίων προς την κατεύθυνση η διοίκηση αυτών να προσομοιάζει με τη διοίκηση πολυεθνικών επιχειρήσεων (εισαγωγή μεθόδων management, προοπτική ανάθεσης μέρους της διοίκησης σε τεχνοκράτες του ΤΑΧΔΙΚ, εισαγωγή στοιχείων οιονεί ανταγωνισμού μεταξύ των δικαστηρίων κ.λπ.).

Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης και εξέλιξης των δικαστών με την έμφαση, αντί για την ποιότητα των αποφάσεών τους, να δίνεται στο ποσοτικό κριτήριο, την ταχύτητα, την πορεία της επιμόρφωσής τους, τις ψηφιακές τους δεξιότητες, τα διοικητικά τους χαρακτηριστικά και τα εξωδικαστικά τους καθήκοντα, αλλά και με την εισαγωγή αντιεπιστημονικών κριτηρίων όπως η εξαφάνιση ή η αναίρεση των αποφάσεών τους.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, τέλος, είναι μεγάλες, ενώ οι συνθήκες στέγασης πολλών δικαστηρίων είναι απαράδεκτες.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών δηλώνει την αντίθεσή της στα σχέδια συρρίκνωσης των διοικητικών δικαστηρίων ανεξάρτητα από τη μορφή που θα πάρει και την ορολογία που θα επιλεγεί (κατάργηση-συγχώνεση δικαστηρίων/μετατροπή δικαστηρίων σε "τηλεματικά").

Αξιώνει την άρση των υφιστάμενων δικονομικών εμποδίων πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά δικαστήρια.

Καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να λαμβάνει υπόψη τις δικονομικές προτάσεις της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών πριν από την κατάρτιση συναφών νομοσχεδίων, ιδίως, δια της συμμετοχής της Ένωσης στις οικίες νομοπαρασκευαστικές ή άλλες επιτροπές που προετοιμάζουν τις σχετικές αλλαγές.

Συναφώς απαιτεί να καλείται η Ένωση Διοικητικών Δικαστών σε ακρόαση κάθε φορά που συζητείται στη Βουλή νομοσχέδιο που αφορά σημαντικές μεταβολές στη νομοθεσία της ύλης των διοικητικών δικαστηρίων.

Διεκδικεί αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης και εξέλιξης των δικαστών. Η αξιολόγηση των δικαστών θα πρέπει να συναρτάται με το δικαιοδοτικό τους έργο και να μην παρεισφρέουν στην επιθεώρηση κριτήρια άσχετα με αυτό.

Διεκδικεί ουσιαστική αναμόρφωση του συνταγματικού μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών, το οποίο έχει καθηλωθεί στα επίπεδα της κρίσης, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Αξιώνει την αποκατάσταση των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, την εφαρμογή της 1332/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Τέλος, αξιώνει πλήρη ενημέρωση για τους σχεδιασμού σχετικά με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη και τον προσανατολισμό της. Η εισαγωγή μιας τέτοιας τεχνολογικής δυνατότητας θα πρέπει να αξιοποιηθεί αποκλειστικά προς υποβοήθηση του έργου των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων και σε καμία περίπτωση προς υποκατάσταση μερικά ή και ολικά της δικαστικής κρίσης».

