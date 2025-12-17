Λογαριασμός
Στάση εργασίας στα λεωφορεία της Αθήνας: Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

Οι περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε περιοχές εκτός κέντρου

Λεωφορεία

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα Τετάρτη, οι οδηγοί λεωφορείων από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, και αφορά τους εργαζόμενους στα λεωφορεία της Αθήνας.

Η κινητοποίηση θα επηρεάσει τη λειτουργία των δρομολογίων, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται μετά τις 18:00 το απόγευμα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00 π.μ., ενώ μετά την έναρξη της στάσης εργασίας, η εξυπηρέτηση των επιβατών θα ανασταλεί έως τις 17:00. Σημειώνεται ότι οι περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε περιοχές εκτός κέντρου.

Η απόφαση για τη σημερινή στάση εργασίας λήφθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ με σκοπό τη διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό μέτρο συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση της δράσης του σωματείου, εν μέσω προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της αστικής συγκοινωνίας.

