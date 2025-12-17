Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα Τετάρτη, οι οδηγοί λεωφορείων από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, και αφορά τους εργαζόμενους στα λεωφορεία της Αθήνας.

Η κινητοποίηση θα επηρεάσει τη λειτουργία των δρομολογίων, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται μετά τις 18:00 το απόγευμα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00 π.μ., ενώ μετά την έναρξη της στάσης εργασίας, η εξυπηρέτηση των επιβατών θα ανασταλεί έως τις 17:00. Σημειώνεται ότι οι περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε περιοχές εκτός κέντρου.

Η απόφαση για τη σημερινή στάση εργασίας λήφθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ με σκοπό τη διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό μέτρο συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση της δράσης του σωματείου, εν μέσω προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της αστικής συγκοινωνίας.

