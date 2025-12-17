Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Νίκαια με έναν οδηγό να παρασέρνει με το ΙΧ του και να γρονθοκοπεί διανομέα, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο διανομέας κατήγγειλε πως ο οδηγός τον έριξε από το όχημά του επίτηδες και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε με μανία, πριν εξαφανιστεί από το σημείο, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο οδόστρωμα.

Ο διανομέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παραχθούν οι πρώτες βοήθειες καθώς έφερε ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.