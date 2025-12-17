Λογαριασμός
Οδηγός παρέσυρε με το ΙΧ του διανομέα και τον γρονθοκόπησε στη Νίκαια

Ο διανομέας κατήγγειλε πως ο οδηγός τον έριξε από το όχημά του επίτηδες και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε με μανία, πριν εξαφανιστεί από το σημείο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Νίκαια με έναν οδηγό να παρασέρνει με το ΙΧ του και να γρονθοκοπεί διανομέα, το βράδυ της Δευτέρας. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο διανομέας κατήγγειλε πως ο οδηγός τον έριξε από το όχημά του επίτηδες και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε με μανία, πριν εξαφανιστεί από το σημείο, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο οδόστρωμα. 

Ο διανομέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παραχθούν οι πρώτες βοήθειες καθώς έφερε ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη.

