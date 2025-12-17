Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Παρά τον καλό καιρό, αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα, Τετάρτη, οι οδηγοί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Πιο συγκεκριμένα, δυσκολίες αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται στο λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Ιπποδαμείας, στην ανηφόρα της Κατεχάκη και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Επίσης, δυσκολίες σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφόρου Φυλής κατά μήκος του Καματερού και τέλος στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κηφισίας.

Πηγή: skai.gr

