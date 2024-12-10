Ποινική δίωξη για ληστεία ασκήθηκε σε δύο μαθητές Γυμνασίου στο Διδυμότειχο, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας σωματική βία και με τη βοήθεια ενός ενήλικα, αφαίρεσαν από δύο μαθητές Δημοτικού μικρό χρηματικό ποσό.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 Δεκεμβρίου, το απόγευμα, σε παιδική χαρά στο Διδυμότειχο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η υπόθεση πήρε έκταση την επόμενη μέρα, 9 Δεκεμβρίου, όταν συγγενής ενός εκ των θυμάτων ζήτησε εξηγήσεις από τον έναν φερόμενο ως δράστη σε αυλή σχολείου. Ακολούθησε διατάραξη της κοινής ησυχίας, ενώ η αστυνομία, που κλήθηκε στο σημείο, προχώρησε στην κατάσχεση ενός μαχαιριού που κατείχε ένας άλλος ενήλικας δράστης, ηλικίας 21 ετών, από το Διδυμότειχο. Οι αρχές συνέλαβαν τους δύο ανήλικους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την προσαγωγή τους στον εισαγγελέα Ορεστιάδας, και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Ο 21χρονος, κάτοχος του μαχαιριού, παραπέμφθηκε με την κατηγορία της συνέργειας στη ληστεία και θα απολογηθεί την Πέμπτη ενώπιον της ανακρίτριας Ορεστιάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.