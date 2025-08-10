Μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάσωση του 60χρονου πολυτραυματία μελισσοκόμου, που έπεσε χθες από μεγάλο ύψος και χτύπησε μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά.

Τον άνδρα παρέλαβε ελικόπτερο από το ελικοδρόμιο του δρυμού και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με κατάγματα στα πλευρά και κακώσεις στο θώρακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr οι εργαζόμενοι στον δρυμό χρειάστηκε να τον μεταφέρουν στα χέρια, για δύο ώρες και να διανύσουν 3 χιλιόμετρα με τον τραυματία και την φιάλη οξυγόνου, μέχρι το ελικόπτερο, που τον παρέλαβε.

11 άτομα του προσωπικού του δρυμού -ανάμεσά τους δύο γιατροί- και ένας πυροσβέστης από την Αγία Ρουμέλη ανέλαβαν τη μεταφορά του τραυματία, ο οποίος είναι γνωστός περιπατητής και μάλιστα ανήκε στην ομάδα του ορειβατικού συλλόγου που εντόπισαν τον περασμένο χειμώνα τον αγνοούμενο Γερμανό.

Ευτυχώς η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος χάρη και στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών.

Σσύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο Φαράγγι βρέθηκαν 10 πυροσβέστες από την 3η ΕΜΑΚ και την 19η ΕΜΟΔΕ καθώς και υπάλληλοι από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης.

Πηγή: skai.gr

