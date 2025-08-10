Για το πώς έζησε τις δραματικές στιγμές με τη φωτιά στην Κερατέα μίλησε η κυρία Σταματίνα, η ηλικιωμένη που βρισκόταν στην περιοχή Αρί και φώναζε με απόγνωση «πάει το δασάκι μου, πάει, τελευταία φορά που σε βλέπω», ενώ προσπαθούσε να με κουβάδες με νερό να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Η κυρία Σταματίνα πρωταγωνίστησε σε πολλές εικόνες και πλάνα από τα γεγονότα στο Αρί, καθώς είχε βγει αγανακτισμένη στον δρόμο, φωνάζοντας, μαζί και με άλλους κατοίκους, που «μοιρολογούσαν» για τη μεγάλη καταστροφή που ήταν σε εξέλιξη εκείνες τις ώρες.

«Από πολύ νωρίς έπιασε επάνω στη θέση Τογάνι η φωτιά, από ό,τι άκουσα αργότερα από ξερόχορτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, έτσι άκουσα. Και κατέβαινε σιγά σιγά, αλλά είχε τόση ένταση όπως βλέπετε μέχρι τώρα ο αέρας, που είπα στα παιδιά, “παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη, δεν πρόκειται να σβήσει”. Γιατί, λέω, “ο αέρας δεν την αφήνει να σβήσει”. Πέσανε βέβαια τα εναέρια μέσα και τα επίγεια, αλλά τι να σου κάνουνε, όταν φυσάει με τόση ένταση ο αέρας; Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπεις» ανέφερε χαρακτηριστικά στον φακό του Orange Press Agency, το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η φωτιά είχε ήδη περάσει από το Αρί και όδευε προς την Παλαιά Φώκαια.

