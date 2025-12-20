Διάσωση 95 μεταναστών στη διάρκεια της νύχτας στα ανοιχτά της Κρήτης

Συνολικά 95 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις στα ανοιχτά της Κρήτης.

Στο πρώτο περιστατικό, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος πλοίο με σημαία Νήσων Κέιμαν εντόπισε και διέσωσε 33 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Οι μετανάστες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Στο δεύτερο περιστατικό εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το Λιμενικό 27 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι 27 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στο τρίτο περιστατικό εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το Λιμενικό 35 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο 2,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ψαρής Φοράδας του Ηρακλείου Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Πηγή: skai.gr

