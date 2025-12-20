Πλήθος πολιτικών προσώπων και επιχειρηματιών έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη εκδήλωση για τα 13 χρόνια της «Εφημερίδας των Συντακτών» στην Αίγλη Ζαππείου αλλά και την ένταξή της στον όμιλο των μέσων της οικογένειας Μελισσανίδη.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Επίσης, στην εκδήλωση βρέθηκαν ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Κώστας Λαλιώτης, ο συγγραφέας-δημοσιογράφος-πρώην βουλευτής Γιώργος Λιάνης, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννοπούλου, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, η βουλευτής και πρώην υπουργό, Όλγα Γεροβασίλη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, η δημοτική σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων Κατερίνα Γκαγκάκη, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου, ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου, και ο δημοσιογράφος Δήμος Βερύκιος.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν με καλλιτεχνικό πρόγραμμα οι Γιώργος Μαργαρίτης, αλλά και οι Αδελφοί Τσαχουρίδη.

Πηγή: skai.gr

