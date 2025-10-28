Διάσωση 57 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 57 μεταναστών επιβαινόντων σε λέμβο, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και τα απαραίτητα μέσα υποστήριξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.