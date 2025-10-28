Λογαριασμός
Διάσωση 57 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας

Μετανάστες

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 57 μεταναστών επιβαινόντων σε λέμβο, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και τα απαραίτητα μέσα υποστήριξης.

