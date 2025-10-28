28η Οκτωβρίου: Οι Ένοπλες Δυνάμεις παρουσιάζουν το νέο οπλοστάσιο στη Θεσσαλονίκη

Το νέο οπλοστάσιο της χώρας θα παρουσιάσουν σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις στην εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Νέα οπλικά συστήματα τα οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό, όπως οι πύραυλοι Rampage και οι συλλογές SPICE, που μετατρέπουν τις βόμβες γενικής χρήσης σε κατευθυνόμενα όπλα.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Επίσης, θα δούμε όλο το οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας, τους πυραύλους Meteor και Scalp, που θα παρελάσουν πάνω σε οχήματα για να τα δει από κοντά ο κόσμος.

Ακόμη, το κοινό θα «γνωριστεί» με το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Επιπλέον, θα δούμε από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti - drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Όλα τα νέα συστήματα είναι στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπως και οι νέοι αντιαρματικοί πύραυλοι Spike NLOS, οι οποίοι παρελήφθησαν πριν λίγο καιρό από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, στην παρέλαση θα δούμε και μη επανδρωμένα οχήματα τόσο για τον αέρα όσο και για την επιφάνεια της θάλασσας, όπως το ελληνικής κατασκευής drone «Αρχύτας» αλλά και μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, θα παρελάσουν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

«Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, ο Ελληνικός λαός θα αντικρίσει το πρώτο απτό αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων της νέας εποχής. Είναι η πραγμάτωση μιας στρατηγικής που είναι θεμελιωμένη στην εθνική παράδοση και εδράζεται στη γνώση, στην τεχνολογία και στον άνθρωπο – στο τρίπτυχο που συγκροτεί τη νέα ταυτότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων», ανέφερε σχετικά και ο Νίκος Δένδιας.

Στις 11 η στρατιωτική παρέλαση - Το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 11:00 στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και θα την παρακολουθήσουν o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

Νωρίτερα, στις 10:30, ο κ. Τασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Από ώρα 03.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί την 11.00΄ ώρα της ίδιας ημέρας θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση, όπου αυτή επιτρέπεται, όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ.Στρατού.

Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ’ όλο το μήκος της.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 05.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 07.00΄ σταδιακά και μέχρι πέρατος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Μ.Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

στ. Πλέον των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από ώρα 14:00΄ της 27-10-2025 και μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Στο παρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν.Σουλιώτη.

Μ.Μπότσαρη – 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Αθαν.Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδούαπό Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ζ. Επίσης, από ώρα 14:00΄ της 25-10-2025 έως ώρα 15:00΄ της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.

