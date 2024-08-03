Διάσωση 23 ατόμων και σύλληψη του διακινητή τους μετά από καταδίωξη στη Σάμο

Τις πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σάμου για την ύπαρξη ενός ύποπτου ταχύπλοου σκάφους που προερχόταν από τις τουρκικές ακτές και κατευθυνόταν προς τις νοτιανατολικές ακτές της Σάμου. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο εντόπισε το ταχύπλοο. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για να σταματήσει και ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του.

Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. περισυνέλεξε τους 23 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (10 άντρες, 6 γυναίκες και 7 ανήλικα), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Πυθαγορείου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου. Ο 29χρονος αλλοδαπός χειριστής του ταχύπλοου, συνελήφθη ως διακινητής.

Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς.

Πηγή: skai.gr

