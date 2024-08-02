Λογαριασμός
Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 165.250 ευρώ για προϊόντα «μαϊμού» στην Κέρκυρα

Δύο συλλήψεις και πρόστιμα 165.250 ευρώ για προϊόντα «μαϊμού» στην Κέρκυρα

Ελέγχους στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, πραγματοποίησαν στελέχη της Διυπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), του υπουργείου Ανάπτυξης από τις 31 Ιουλίου μέχρι και σήμερα, 2 Αυγούστου.

Οι έλεγχοι, σύμφωνα με τη ΔΙΜΕΑ, πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας κ με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, σε συνέχεια ελέγχων που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και μετά από την αξιοποίηση πληροφοριών που είχε η υπηρεσία.

Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 22.925 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (είδη ένδυσης, υπόδησης, τσάντες, αξεσουάρ αυτοκινήτων, κ.α.) επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 165.250 ευρώ ενώ υπήρξαν και 2 συλλήψεις για πλαστογραφία εμπορικών σημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

