Μέση Ανατολή: H ΑΕGEAN αναστέλλει πτήσεις για Τελ Αβίβ και Βηρυτό

Αναστέλλονται έως τις 06/08 όλες τις πτήσεις της AEGEAN, από και προς το Ισραήλ, εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, η εταιρεία προχωρά σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού έως και την 08/08/2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της AEGEAN στην ιστοσελίδα της: λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, προχωρούμε σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, έως και την 06/08/2024.

Oι επιβάτες με πτήσεις έως και 30/08/2024 από και προς Τελ Αβίβ, μπορούν να καλέσουν στο (+30) 210 6261000 και να προχωρήσουν σε αλλαγή ή ακύρωση των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος ή μέσω aegeanair.com να κάνουν αίτηση για Credit Voucher ή Επιστροφή Χρημάτων.

Λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας, οι επιβάτες που ταξιδεύουν από Αθήνα προς Τελ Αβίβ υποχρεούνται να επισκέπτονται φυσικά τα καθορισμένα check-in counters στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ανεξάρτητα από το αν έχουν αποσκευές για παράδοση.

Οι επιβάτες που αναχωρούν από οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο και διέρχονται μέσω Αθήνας με προορισμό το Τελ Αβίβ, εάν δικαιούνται να εισέλθουν στην Ελλάδα, πρέπει να παραλάβουν την κάρτα επιβίβασής τους στα καθορισμένα check-in counters.

Εάν δεν επιτρέπεται η είσοδός τους στην Ελλάδα, θα λάβουν την κάρτα επιβίβασής τους στο transfer desk του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Και στις δύο περιπτώσεις η βοήθεια από τον connection ambassador είναι πάντα προσβάσιμη στο αεροδρόμιο. Λόγω των αναμενόμενων καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία επιβίβασης, σας συνιστούμε να είστε στην πύλη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Τα check-in counters κλείνουν μία (1) ώρα πριν την αναχώρηση της πτήσης.

Από και προς Βηρυτό

Προχωρούμε σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού έως και την 08/08/2024.

Oι επιβάτες με πτήσεις έως και 30/08/2024 από και προς Βηρυτό, μπορούν να καλέσουν στο (+30) 210 6261000 και να προχωρήσουν σε αλλαγή ή ακύρωση των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος ή μέσω aegeanair.com να κάνουν αίτηση για Credit Voucher ή Επιστροφή Χρημάτων.

Από πλευράς μας αξιολογούμε διαρκώς τις εξελίξεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρούμε συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματος μας για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.