Διασώσεις δεκάδων μεταναστών στην Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο διακινητές

Σε συλλήψεις δύο φερόμενων διακινητών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη, μετά τα χθεσινά περιστατικά αφίξεων μεταναστών σε Καλούς Λιμένες Ηρακλείου και Γαύδο, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνας, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά τη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές για λέμβο με αλλοδαπούς σε δυσχερή θέση. Οι 22 επιβαίνοντες (21 άνδρες και 1 ανήλικος) περισυλλέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, οι διασωθέντες δήλωσαν ότι εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 11/04/2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας ποσά από 15.000 έως 20.000 δηναρίων για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Κατά την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 20χρονος αλλοδαπός υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση και έκθεση.

Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γαύδο, όπου σκάφος της FRONTEX εντόπισε λέμβο με αλλοδαπούς νότια του νησιού. Οι 35 επιβαίνοντες (33 άνδρες και 2 γυναίκες) μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ, με τη συνδρομή δεύτερου σκάφους της FRONTEX.

Με βάση την ανακοίνωση του Λιμενικού, κατά την προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος επίσης αναγνωρίστηκε ως διακινητής των υπολοίπων.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι προανακρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από τα Κεντρικά Λιμεναρχεία Ηρακλείου και Χανίων, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της FRONTEX.

Συνεχίζονται και σήμερα οι μεταναστευτικές ροές

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, οι μεταναστευτικές ροές συνεχίστηκαν και σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, ομάδα ανθρώπων χωρίς έγγραφα έφτασε με πλαστική βάρκα με μηχανή στην Άρβη γύρω στις 11 το πρωί, προκαλώντας κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αριστομένη Συγγελάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόκειται για 38 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, ενώ εκτιμάται ότι οι περισσότεροι είναι από το Σουδάν.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε νωρίτερα στη Γαύδο, στην παραλία της Τρυπητής, όπου εντοπίστηκαν 34 μετανάστες που είχαν αποβιβαστεί με φουσκωτή λέμβο. Άνδρες του Λιμενικού Σώματος τους εντόπισαν διάσπαρτους στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται η μεταφορά τους στην Παλαιόχωρα και στη συνέχεια στα Χανιά, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: skai.gr

