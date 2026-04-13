Επιστροφή εκδρομέων Πάσχα: Στο «κόκκινο» η κίνηση σε δρόμους, διόδια και λιμάνια

Με σύμμαχο τον καλό καιρό επιστρέφουν σταδιακά σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου 2026, οι εκδρομείς του Πάσχα προς τα αστικά κέντρα. Ήδη από το πρωί παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στις εθνικές οδούς, ενώ η κορύφωση της επιστροφής αναμένεται τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ειδικότερα το πρόβλημα ξεκινά λίγο μετά το Κιάτο από όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, και κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, έως και τους Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα, ενώ παρατηρείται μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 660.000 οδηγοί αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο, με ένα ακόμη κύμα επιστροφής να προβλέπεται και για την Τρίτη.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Από την Τροχαία εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί χθες μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, συνολικά 61.414 αυτοκίνητα (32.948 από την Αθηνών- Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών - Λαμίας). Επιπρόσθετα από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 12 το μεσημέρι 7.665 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική μέσω Αθηνών-Κορίνθου και 3.851 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

