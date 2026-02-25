Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διασωληνωμένος στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα 22χρονος από τον Πύργο

Εισήχθη στο νοσοκομείο Πύργου με πυρετό, αλλά η κατάστασή του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και μεταφορά στο Τζάνειο

Νοσοκομείο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας άντρας 22 ετών από τον Πύργο Ηλείας, στο Τζάνειο Νοσοκομείο στον Πειραιά με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου τηνΤρίτη με σοβαρά συμπτώματα και υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μηνιγγίτιδα Πύργος Τζάνειο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark