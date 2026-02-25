Διασωληνωμένος στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα 22χρονος από τον Πύργο

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας άντρας 22 ετών από τον Πύργο Ηλείας, στο Τζάνειο Νοσοκομείο στον Πειραιά με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου τηνΤρίτη με σοβαρά συμπτώματα και υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: skai.gr

