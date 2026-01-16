Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται 25χρονη γιατρός από το Λασίθι, η οποία παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας, και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο λόγω έλλειψης κρεβατιού στη ΜΕΘ Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με όσα είπε στο Cretalive.gr ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά και σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας της.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια το αίτιο της λοίμωξης.

«Προσευχόμαστε για την υγεία του κοριτσιού»

Σοκαρισμένοι από το περιστατικό είναι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου υπηρετεί η 25χρονη. Όπως είπε ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λασιθίου Κώστας Καραταράκης, η γιατρός έφτασε χθες στα επείγοντα του νοσοκομείου με υψηλό πυρετό και πονοκέφαλο. Εκεί τις έγιναν όλες οι εξετάσεις, που «έδειξαν» μηνιγγίτιδα. Καθώς δεν υπήρχαν ελεύθερα κρεβάτια στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ.

Η νεαρή γιατρός, ειδικευόμενη της παθολογίας, δεν είχε κάποια άλλα ζητήματα πριν εκδηλώσει τα συμπτώματα, ενώ αμέσως μετά το περιστατικό ελήφθη όλη η προφυλακτική αγωγή απ' όλους όσοι είχαν επαφή μαζί της.

«Προσευχόμαστε όλοι για το κορίτσι να πάνε όλα καλά. Όπως καταλαβαίνετε είμαστε σοκαρισμένοι όλοι στο νοσοκομείο» τόνισε ο κ. Καραταράκης.

Πηγή: skai.gr

