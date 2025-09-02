Σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πανόρμου προχώρησε η Αστυνομία καθώς βρέθηκαν λάδια στο οδόστρωμα και λόγω της ολισθηρότητας υπάρχει κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία από την συμβολή της οδού Πανόρμου με την οδό Φθιώτιδας έως την λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς την λεωφόρο Αλεξάνδρας, και τα οχήματα αναστρέφονται επί της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας.

