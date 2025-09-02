Στην Κρήτη εντοπίζονται οι περισσότεροι ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από τον χάρτη με τις όλες τις περιφέρειες που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στον χάρτη αποτυπώνεται αναλυτικά πόσες περιπτώσεις καταγράφονται ανά περιφέρεια από τα συνολικά 1.036 ΑΦΜ τα οποία αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων.

Η Κρήτη έχει το αρνητικό ρεκόρ με 850 ΑΦΜ να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις συνολικού ύψους 17.234.459,85 ευρώ από τα 22,6 που συνολικά καταλογίστηκαν σε όλη τη χώρα.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, σήμερα το μεσημέρι, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι εντοπίστηκαν συνολικά 1.036 ΑΦΜ που πήραν παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ μέσω επιδοτήσεων. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως εκδόθηκε παραγγελία από τον εισαγγελέα για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως ανέφερε, συνολικά διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ μέσα σε ενάμιση μήνα, σημειώνοντας πως έχει ανοίξει ο δρόμος για τη δέσμευση των περιουσιών των κατηγορουμένων.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «πλήγωσε την ελληνική κοινωνία», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων. Καθήκον της πολιτείας είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει ώστε να προλαμβάνει και όπου χρειάζεται να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης, ενώ υπενθύμισε πως και η ευρωπαϊκή εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προκαταρκτική εξέταση και δέσμευση περιουσιών

Και συνέχισε ο υπουργός:

«Έτσι λοιπόν, από τον εποπτεύοντα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εισαγγελέα, εκδόθηκε παραγγελία να διενεργηθεί μια προκαταρκτική εξέταση με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση από την ΔΑΟΚ από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και πιο συγκεκριμένα από την Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αυτή την παραγγελία λοιπόν, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να συλλέγουν με κάθε νόμιμο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία, κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025.

Με την έγκριση του εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

1.036 τα «αμαρτωλά ΑΦΜ» - Ελέγχθηκαν 6.354

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, ελέγχθηκαν 6.354 ΑΦΜ που είχαν υποβάλει αίτηση, εντοπίστηκαν 1.036 για τα οποία υποβλήθηκαν εκθέσεις στον εισαγγελέα και καταλογίσθηκαν 22,6 εκατ. ευρώ. Όπως τόνισε ο υπουργός, εκκινεί η διαδικασία για δέσμευση των περιουσιών.

Συνοπτικά, όπως συνέχισε ο υπουργός, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Ο υπουργός επισήμανε πως η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.