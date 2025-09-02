Πέθανε ο Σπύρος Κοκοτός, ο οραματιστής ξενοδόχος που ανέδειξε την Ελούντα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Σπύρος Κοκοτός, ένας από τους πλέον καταξιωμένους επιχειρηματίες στον χώρο της φιλοξενίας.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο γιος του, Φώτης Κοκοτός, γράφοντας σε ανάρτησή του:

«Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε «με τις κοπέλες μας», με το λατρεμένο σκαρί του, την «Ελιάνα». Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος».

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του οποίου ο Σπύρος Κοκοτός υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος, τονίζει πως: «ήταν ένας από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες επιχειρηματίες στον χώρο της φιλοξενίας. Στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τις προσπάθειες ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Η παρακαταθήκη του δεν περιορίζεται στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που σχεδίασε, αλλά εκτείνεται στη συνολική συμβολή του στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού.

Υπήρξε πρωτεργάτης στην ανάπτυξη του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ελούντα, με έργα που άλλαξαν τη φυσιογνωμία της ελληνικής φιλοξενίας.

Το όνομά του ταυτίστηκε με την καινοτομία, την ποιότητα και τη διαρκή αναζήτηση της αριστείας.

Ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν τη στρατηγική σημασία του τουρισμού για την εθνική οικονομία και κοινωνία την ανάγκη για συντονισμένη εκπροσώπηση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Εκ των ιδρυτών του ΣΕΤΕ, ο Σπύρος Κοκοτός αποτέλεσε τον πρώτο Πρόεδρο του Συνδέσμου και ήταν επίτιμος Πρόεδρος.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον ελληνικό τουρισμό.

Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή και το έργο του και οι αρχές του θα συνεχίσουν να μας καθοδηγούν».

«Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ένας από τους πρωτοπόρους ξενοδόχους της Κρήτης με τεράστια συμβολή στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας. Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη και αγάπη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», αναφέρει σε ανακοίνωση και ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Κρήτης.

Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Σπύρο Κοκοτό. Έναν σπουδαίο αρχιτέκτονα και έναν περήφανο Κρητικό, που με τη δουλειά του συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και στην ανάδειξη της Ελούντας σε σημείο αναφοράς», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Μας γεμίζει βαθιά θλίψη η απώλεια του Σπύρου Κοκοτού, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού. Με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας μας. Η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», γράφει σε ανακοίνωσή της και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.