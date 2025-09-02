Ένας 14χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά που προκλήθηκε κοντά στον προαστιακό της Πάτρας, στην Αγυιά. Ο συλληφθείς κατηγορείται για συνέργεια σε εμπρησμό, καθώς την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, βρισκόταν στο σημείο μαζί με δύο ακόμη ανήλικους αλλοδαπούς, ο ένας εκ των οποίων είναι 17 ετών και έχει ταυτοποιηθεί.

Η αστυνομία αναζήτησε και τους γονείς του 14χρονου συλληφθέντα οι οποίοι εργάζονται στη Λευκάδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 08:00 το πρωί σε καλαμιές κοντά στη στάση του προαστιακού στην πλατεία της Αγυιάς, επί της οδού Διαγόρα στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την άμεση κατάσβεση, προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε παρακείμενες κατοικίες και καταστήματα.

Νωρίτερα, η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι στις 08:12 ανεστάλη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΟΣΕ.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), που ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με λεωφορεία της εταιρείας.

Λίγο αργότερα μετά από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

