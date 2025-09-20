Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φοίβης, στη Γλυφάδα, προχώρησε η ΕΛΑΣ, λόγω τροχαίου ατυχήματος.
Ειδικότερα, ένα γερανοφόρο όχημα ανετράπη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και προσέκρουσε σε καφετέρια, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.
Τον Ιούνιο συνέβη ένα παρόμοιο περιστατικό στο Περιστέρι, έναν τραυματία.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
