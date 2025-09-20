Λογαριασμός
Γερανός έπεσε πάνω σε καφετέρια στη Γλυφάδα, διεκόπη η κυκλοφορία επί της οδού Φοίβης - Video

Από τύχη δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός - παρόμοιο περιστατικό έγινε και τον περασμένο Ιούνιο στο Περιστέρι, όπου γερανός έπεσε πάνω σε πολυκατοικία

Γερανός Γλυφάδα

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Φοίβης, στη Γλυφάδα, προχώρησε η ΕΛΑΣ, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικότερα, ένα γερανοφόρο όχημα ανετράπη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και προσέκρουσε σε καφετέρια, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.

Τον Ιούνιο συνέβη ένα παρόμοιο περιστατικό στο Περιστέρι, έναν τραυματία. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

