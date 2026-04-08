Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Λακωνία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Λακωνία και την Κρήτη.

Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:30, εκτιμήθηκε στα 2 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης προσδιορίστηκε σε απόσταση 85 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.