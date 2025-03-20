Διπλωματικές πηγές: Ανανέωση του προγράμματος βίζα-εξπρές σε ελληνικά νησιά για Τούρκους

Κατόπιν ενεργειών του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ευρωπαΐκή Επιτροπή ενέκρινε την ανανέωση για ένα επιπλέον έτος, από 1η Απριλίου 2025, του προγράμματος χορήγησης θεωρήσεων βραχείας διαμονής σε νησιά του Αιγαίου για Τούρκους πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η Επιτροπή καλωσόρισε την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος το προηγούμενο δωδεκάμηνο και αναγνώρισε τη θετική συμβολή του στην προώθηση των επαφών μεταξύ των δύο λαών.

Το πρόγραμμα αφορά στα νησιά Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέσβος, Λέρος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος και επεκτείνεται σε επιπλέον δύο, την Πάτμο και τη Σαμοθράκη, συνολικά 12 ελληνικά νησιά.

Η διάρκεια της θεώρησης θα είναι επτά ημέρες και θα χορηγείται στα σημεία εισόδου στα λιμάνια των νησιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.