Δόμνα Μιχαηλίδου: Επανεκκίνηση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας - Οι 5 προτεραιότητες

«Προχωράμε στην επανεκκίνηση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας (Ε.Σ.Αν.Υ.), με νέα σύνθεση και έναν σαφή στόχο: Κανένα παιδί στα ιδρύματα - κάθε παιδί σε μια ζεστή αγκαλιά», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ε.Σ.Αν.Υ..

«Με απόλυτη διαφάνεια, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, ξεκινάμε άμεσα τον δημόσιο διάλογο για την εθνική στρατηγική αποϊδρυματοποίησης», προσέθεσε η υπουργός και δεσμεύτηκε «να υλοποιήσουμε αυτόν τον στόχο με πράξεις και όχι με λόγια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε παιδί στην Ελλάδα θα μεγαλώνει με αγάπη σε ένα κατάλληλο οικογενειακό πλαίσιο».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνεδρίασης του Ε.Σ.Αν.Υ., έθεσε συγκεκριμένες προτεραιότητες για την επανεκκίνηση αυτού του κορυφαίου συλλογικού οργάνου, σχεδόν δύο χρόνια μετά την τελευταία συνεδρίασή του. Το Ε.Σ.Αν.Υ. είναι το συλλογικό όργανο που φέρνει μαζί όλους τους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της παιδικής προστασίας, ώστε να συντονιστούν οι διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας, να διασφαλιστεί ο νόμος και η διαφάνεια και ταυτόχρονα να προαχθεί το συμφέρον των παιδιών.

Οι πέντε προτεραιότητες είναι οι εξής:

1. Η διαρκής και σταθερή παρακολούθηση των στοιχείων των παιδιών που είναι σε ιδρυματική φροντίδα και των αιτήσεων των υποψηφίων αναδόχων και θετών γονέων, καθώς και η διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης κάθε τρίμηνο, των στοιχείων για την πορεία της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών.

2. Η ενεργοποίηση των ελέγχων ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας των μονάδων παιδικής προστασίας.

3. Η ενίσχυση της εποπτείας ως προς τη διαχείριση και τη διαφάνεια των οικονομικών των δομών.

4. Η ενδυνάμωση της λειτουργίας της επαγγελματικής αναδοχής ως ενός βασικού μοχλού αποϊδρυματοποίησης μιας ιδιαίτερης ομάδας παιδιών - αυτής των παιδιών με αναπηρία.

5. Η αύξηση των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης για εφήβους ηλικίας άνω των 15 ετών που διαβιούν σε ιδρύματα.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, μέσα από αυτές τις πολιτικές, στόχος είναι η αποϊδρυματοποίηση των παιδιών που βρίσκονται σε κλειστές δομές, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων όπως είναι μεταξύ άλλων η τεκνοθεσία και η αναδοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής και πρόεδρος του Ε.Σ.Αν.Υ., Κωνσταντίνος Γλούμης, η τεκνοθεσία έχει αυξηθεί 32% σε σχέση με το 2022 και 11% έναντι του 2023, ενώ οι αναδοχές έχουν αυξηθεί 14% έναντι του 2022 και 5% σε σχέση με το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

