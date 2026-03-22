Ρούτσι από Λάρισα: «Περιμέναμε καιρό γι' αυτή τη δίκη, θα είμαστε όλοι μαζί εκεί, ενωμένοι, μέχρι τέλους»

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, το οποίο φιλοξένησε μια εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών.



Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στη Λάρισα εν όψει της αυριανής, πολυαναμενόμενης δίκης, σε μια βραδιά που οργάνωσαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά —με δική τους αποκλειστική πρωτοβουλία— οι μαθητές του σχολείου. Στο αμφιθέατρο, εκεί όπου η μουσική συνάντησε τη μνήμη, οι οικογένειες των 57 θυμάτων βρήκαν ένα στήριγμα λίγες ώρες πριν βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ρούτσι: «Περιμέναμε καιρό, αύριο θα είμαστε όλοι εκεί, ενωμένοι»

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, μίλησε για το βάρος της αυριανής ημέρας, σημειώνοντας πως «αύριο έχουμε μια σημαντική μέρα. Είναι η δίκη που περιμέναμε τόσο καιρό». Παρά την αναμονή, ο ίδιος εξέφρασε τους προβληματισμούς του, αναφέροντας ότι «είναι μια δίκη που δεν είναι έτσι όπως το περιμέναμε. Λείπουν πολλά στοιχεία, λείπουν πολλά πειστήρια, αλλά οφείλουμε να είμαστε εκεί πέρα». Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συμπαράστασης, λέγοντας πως «θα θέλαμε να έρθουν ειδικά αύριο να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι μέχρι τέλους».

Άλμα Λάτα: «Ο πόνος έγινε μια φλόγα που δεν σβήνει, γι' αυτό το έγκληα θα πληρώσουν όλοι»

Συγκλονιστική ήταν η τοποθέτηση της Άλμα Λάτα, μητέρας της Κλαύδιας Αλεξάνδρας Λάτα.

«Είμαστε εδώ τρίτη συνεχόμενη χρονιά να παρακολουθήσουμε την παράσταση σε αυτά τα παιδιά που κρατάνε τη μνήμη των παιδιών μας ζωντανή. [...] Αύριο ξεκινά η μεγάλη μάχη. Η δίκη των Τεμπών δεν είναι μια απλή δίκη. Είναι που πρέπει να βγάλει αποφάσεις γιατί η κοινωνία περιμένει με υπομονή και επιμονή» σημείωσε αρχικά. Η κ. Λάτα μίλησε για τον πόνο που έγινε «μια φλόγα που δε θα σβήνει ποτέ μέχρι να λάμψει η αλήθεια», ενώ άσκησε σκληρή κριτική στο δικαστικό σύστημα, λέγοντας πως «δυστυχώς, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι κουφή, είναι τυφλή και γενικώς δεν είναι ανεξάρτητη».



Ζήτησε, ακολούθως, από τον κόσμο να σταθεί δίπλα τους «σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα που θα κάνουμε κάθε μέρα για να τους βάλουμε φυλακή», τονίζοντας πως «γι' αυτό το έγκλημα, θα πληρώσουν όλοι». Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκέλος, δηλώνοντας: «Θα προσπαθούμε να καταργήσουμε το άρθρο 86 για να βάλουμε φυλακή και τον Καραμανλή και τον Τριαντόπουλο για να μην κρύβονται πίσω από αυτή την ασυλία των βουλευτών». Η Άλμα Λάτα κατέληξε με μια έκκληση ενότητας: «Σας θέλουμε όλοι μια γροθιά, μια φωνή. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε».

Χρυσούλα Χλωρού: «Όλος ο κόσμος είναι μαζί μας, περιμένουμε να βρούμε την αλήθεια»

Η Χρυσούλα Χλωρού, που έχασε την αδερφή της στην τραγωδία, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους μαθητές και την τοπική κοινωνία. «Σήμερα είμαστε άλλη μια φορά εδώ για μια ακόμη χρονιά που τα παιδιά μας τιμούν τη μνήμη των νεκρών μας με την εκδήλωση που κάνουν», είπε χαρακτηριστικά. Κοιτάζοντας προς την αυριανή πρεμιέρα στο Εφετείο Λάρισας, σημείωσε πως «ξεκινάει μια πολύ μεγάλη δίκη και περιμένουμε να βρούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Όλος ο κόσμος είναι μαζί μας». Υπογράμμισε τη σταθερή θέση των οικογενειών, δηλώνοντας πως «θα είμαστε εκεί με δύναμη, με κουράγιο, με αποφασιστικότητα να φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί έχουμε ανάγκη για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια».

Η εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας αποτέλεσε την τελευταία πράξη μνήμης πριν την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης, με τους συγγενείς να αποχωρούν φορτισμένοι αλλά αποφασισμένοι να διεκδικήσουν απαντήσεις.

Πηγή: skai.gr

