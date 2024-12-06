Προειδοποίηση του 112 για καταιγίδες στο νησί της Ρόδου

Ήχησε ξανά το 112 στο νησί της Ρόδου, αλλά και τη Σάμο, τη Χίο, τα Ψαρά και να νησιά ανατολικού Αιγαίου, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα και να δείξουν τη δέουσα προσοχή, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Σάμο #Χίο #Ρόδο νησιά ανατολικό #Αιγαίο



🆘 Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην περιοχή σας τις επόμενες 24 ώρες, περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki… December 6, 2024

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και πάλι η Ρόδος, από σήμερα έως και την Κυριακή εξαιτίας του νέου κύματος κακοκαιρίας που μπορεί να επηρεάσει την περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη, στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής, εκδηλώθηκε ισχυρή καταιγίδα στην πόλη της Ρόδου και σε άλλες περιοχές του νησιού, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν σοβαρά προβλήματα.

Σημειώνεται πως και η ΕΜΥ εξέδωσε το πρωί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

