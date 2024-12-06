Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προειδοποίηση του 112 για καταιγίδες στο νησί της Ρόδου

Στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής εκδηλώθηκε ισχυρή καταιγίδα στην πόλη της Ρόδου και σε άλλες περιοχές του νησιού, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν σοβαρά προβλήματα.

UPDATE: 10:22
Ρόδος

Ήχησε ξανά το 112 στο νησί της Ρόδου, αλλά και τη Σάμο, τη Χίο, τα Ψαρά και να νησιά ανατολικού Αιγαίου, προειδοποιώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα και να δείξουν τη δέουσα προσοχή, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και πάλι η Ρόδος, από σήμερα έως και την Κυριακή εξαιτίας του νέου κύματος κακοκαιρίας που μπορεί να επηρεάσει την περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες. Ήδη, στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής, εκδηλώθηκε ισχυρή καταιγίδα στην πόλη της Ρόδου και σε άλλες περιοχές του νησιού, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν σοβαρά προβλήματα.

Σημειώνεται πως και η ΕΜΥ εξέδωσε το πρωί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, Σάββατο. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόδος 112
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark