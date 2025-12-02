Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες δυσκολίες συναντούν οι οδηγοί και σήμερα στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, και λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων, στις Λεωφόρους Φυλής, Δημοκρατίας, Αγίων Αναργύρων και Κύπρου προς το σημείο συνάντησής τους στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Επίσης σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Φυλής στο Καματερό και στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, όπως και στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν ακόμη οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κύμης, καθώς και στη Λεωφόρο Χελμού - Κρυονερίου από τον Άγιο Στέφανο προς την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας.

Προβλήματα σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Βεΐκου και στην άνοδο της Γαλατσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

