ΕΛΑΣ: 9 συλλήψεις πριν τον αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχων πριν την έναρξη του αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε βάρος των εννέα συλληφθέντων (7 ημεδαποί και 2 αλλοδαποί), ηλικίας από 18 έως και 33 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στα παραπάνω άτομα πριν την έναρξη του αγώνα, κατελήφθησαν 8 από τους κατηγορούμενους να κατέχουν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, ενώ 29χρονος αλλοδαπός κατείχε σουγιά με μήκος λάμας 6 εκατοστών.

Επιπλέον, συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και κατευθύνθηκε προς τη φυσούνα του γηπέδου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

