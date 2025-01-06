Με λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί των Θεοφανίων ο καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων στον Δήμο Αθηναίων στη Δεξαμενή, χοροστατούντος του Επισκόπου Ευρίπου Χρυσοστόμου.
Ωστόσο, όπως μετέδωσε ο Γιώργος Τσελίκας, κατά τη διάρκεια του εορτασμού δεν έλειψαν και τα μικρά ευτράπελα.
Συγκεκριμένα, την ώρα που ο επίσκοπος πέταξε τον Σταυρό, φάνηκε πως δεν τον είχε δέσει στο χέρι του, με αποτέλεσμα να πέσει στη δεξαμενή και να μείνει μέσα για περίπου 20 λεπτά.
