Έφυγε ο Σταυρός από το χέρι του επισκόπου στη Δεξαμενή και χάθηκε στο νερό - Δείτε βίντεο

Την ώρα που ο επίσκοπος πέταξε τον Σταυρό, φάνηκε πως δεν τον είχε δέσει στο χέρι του, με αποτέλεσμα να πέσει στη δεξαμενή και να μείνει μέσα για 20 λεπτά

Θεοφάνια Δεξαμενή

Με λαμπρότητα τελέστηκε το πρωί των Θεοφανίων ο καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων στον Δήμο Αθηναίων στη Δεξαμενή, χοροστατούντος του Επισκόπου Ευρίπου Χρυσοστόμου.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε ο Γιώργος Τσελίκας, κατά τη διάρκεια του εορτασμού δεν έλειψαν και τα μικρά ευτράπελα.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο επίσκοπος πέταξε τον Σταυρό, φάνηκε πως δεν τον είχε δέσει στο χέρι του, με αποτέλεσμα να πέσει στη δεξαμενή και να μείνει μέσα για περίπου 20 λεπτά.

