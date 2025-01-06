Ένας 19χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, σοβαρά τραυματισμένος κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός συγκρούστηκε με αγέλη αδέσποτων αλόγων στην περιοχή της Γέρας.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν, επίσης, ο 20χρονος οδηγός, και δύο γυναίκες 22 και 23 ετών. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου νοσηλεύονται χωρίς η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία.

Δύο από τα άλογα με τα οποία συγκρούστηκε το αυτοκίνητο βρέθηκαν νεκρά στον τόπο του ατυχήματος.

