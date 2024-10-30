Aποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο και όχι με φυσική παρουσία ή προσκόμιση εγγράφων θα γίνεται από την προσεχή Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024, η υποβολή όλων των αιτημάτων των πελατών του ΔΕΔΔΗΕ στα υποκαταστήματά του.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι οι πελάτες του ΔΕΔΔΗΕ θα εξυπηρετούνται για όλα τα αιτήματά τους μέσα από την ιστοσελίδα deddie.gr και της εφαρμογής για κινητά & tablets "my deddie app" (android & IOS), όπου και παρέχονται οι δυνατότητες επιλογής κατηγορίας αιτήματος, καθώς και επισύναψης εγγράφων σε περίπτωση που απαιτούνται.

Ο νέος τρόπος υποβολής αφορά στο σύνολο των αιτημάτων, καλύπτοντας κατηγορίες όπως:

Νέα σύνδεση παροχής (αρχική σύνδεση/εργοταξιακή/οικιακή/επαγγελματική)

Τροποποίηση υπάρχουσας σύνδεσης π.χ. επαύξηση, μείωση, ενοποίηση/ διαχωρισμό, αποξήλωση παροχής κλπ

Υποβολή ΥΔΕ/Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (αρχικό έλεγχο, τακτικό επανέλεγχο, έκτακτο έλεγχο)

Έλεγχο & Επανατοποθέτηση μετρητή

Ηλεκτροκίνηση - Σύνδεση φορτιστή σε υφιστάμενη ή νέα παροχή

Νυχτερινό Τιμολόγιο (χορήγηση, αλλαγή, κατάργηση)

"Με το νέο τρόπο εξυπηρέτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει την εμπειρία των πελατών μειώνοντας παράλληλα την προσπάθεια που καταβάλλεται για την υποβολή ενός αιτήματος, παρέχοντας τη δυνατότητα να γίνεται απομακρυσμένα. Εξάλλου σταθερή προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ παραμένει η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς όλους τους πελάτες του, με ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αιτημάτων τους", υποστηρίζει ο Διαχειριστής.

