Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Δεν υπήρξε θέμα δυσλειτουργίας στην πτέρυγα που δολοφονήθηκε η 44χρονη στο Δαφνί

Η πτέρυγα όπου δολοφονήθηκε η 44χρονη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί ήταν ανακαινισμένη προ τρίμηνου, δεν υπήρξε θέμα δυσλειτουργίας, τόνισε στο ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, για το τραγικό αυτό περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ και εισαγγελική έρευνα, ενώ εξήγησε ότι είναι απόφαση του θεράποντος ιατρού το πού θα πάει το κάθε περιστατικό. «Υπάρχουν επίπεδα ασφαλείας ανάλογα με την περίπτωση», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ο θάλαμος ασφαλείας του νοσοκομείου ήταν κενός.

Παράλληλα, τόνισε πως είναι γεγονός πως υπάρχει πρόβλημα υπερπληθώρας ασθενών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, ενώ γενικά στο ΕΣΥ υπάρχει έλλειψη προσωπικού, κυρίως νοσηλευτών. Χαρακτηριστικά, όπως είπε ο υπουργός, το ΕΣΥ καλείται να διαχειριστεί 85.000 περιστατικά την ημέρα.

«Αν μου λέγατε ότι θα ήμουν σε μια Βουλή που λένε δολοφόνο τον πρωθυπουργό, θα έλεγα δεν γίνεται»

«Αν μου λέγατε πριν από λίγες εβδομάδες ότι θα ήμουν σε μία Βουλή που βουλευτές θα λένε τον Πρωθυπουργό, δολοφόνο, όχι δολοφόνο πολιτικά, δολοφόνο κατά κυριολεξία, θα έλεγα αυτά δεν γίνονται, κι όμως έγιναν. Άρα δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε δει το όριο ακόμα», επεσήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου.

«Τι έχει συγκάλυψη η κυβέρνηση; Δηλαδή σε ένα δυστύχημα, όπου ένας σταθμάρχης έκανε ένα προφανές λάθος και έβαλε το κλειδί ανάποδα, ο επόπτης που δεν ήταν στη βάρκα γιατί είχε φύγει νωρίτερα και οι μηχανοδηγοί δεν ακολούθησαν το πρωτόκολλο του ΟΣΕ, παραβιάστηκαν λοιπόν τέσσερα επίπεδα ασφαλείας του ΟΣΕ και έγινε ένα τραγικό δυστύχημα με 57 νεκρούς. Τι να συγκαλύψει η κυβέρνηση σε αυτό;» αναρωτήθηκε και υπογράμμισε:

«Τώρα συζητάμε, το αν ο Πρωθυπουργός είναι λαθρέμπορος, ο ίδιος, ή αν καλύπτει ένα λαθρέμπορο, γιατί όλη η θεωρία που λέγεται μπάζωμα πού εδράζεται; Γιατί το λένε μπάζωμα; Τι εννοούν όταν λένε μπάζωμα; Εννοούν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία κουβαλούσε κάποιο είδους λαθραίο υλικό, το οποίο το μετέφερε είτε προς χρήση του Μητσοτάκη του ιδίου ή καλύπτει ένα φίλο του που είναι λαθρέμπορος».

Τέλος, ως προς τον Κώστα Καραμανλή, σημείωσε ότι «δεν έχει παρατηθεί κανένας άλλος σε παρόμοια γεγονότα, μόνο ο Καραμανλής παραιτήθηκε και η παραίτηση του τον κατέστησε στα μάτια των πολιτών ένοχο».

«Θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμανλής στην υπόθεση αυτή έχει κανιβαλιστεί με πρωτοφανή τρόπο. Ένας υπουργός κοιμάται στο σπίτι του και ένας σταθμάρχης με έναν επόπτη και δύο μηχανοδηγούς παραβιάζουν τέσσερα συνεχόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας των τρένων και δημιουργείται αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ο υπουργός αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη παραιτείται. Τι άλλο έπρεπε να κάνει ο Καραμανλής;»

