Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Canyoning στον Όλυμπο: Βουτιά στην περιπέτεια

Μια δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει κάποιος την κρυμμένη ομορφιά ενός φαραγγιού είναι η κατάβαση φαραγγιών ή αλλιώς  canyoning (κάνιονιγκ)

Φαραγγι

Διασχίζοντας ένα φαράγγι δίνεται η δυνατότητα να περιηγηθεί κάποιος σε μέρη απάτητα, που κρύβουν τη μαγεία της φύσης σε όλο της το μεγαλείο!

Μια δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει κάποιος την κρυμμένη ομορφιά ενός φαραγγιού είναι η κατάβαση φαραγγιών ή αλλιώς  canyoning (κάνιονιγκ). Αυτό που κάναμε στο πανέμορφο ρέμα Ορλιά.

Φαραγγι

Έναν υδάτινο παράδεισο, με καταρράκτες και πλούσια βλάστηση, στις παρυφές του Ολύμπου.

Φαραγγι

Φαραγγι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φαράγγι Όπου υπάρχει Ελλάδα Όλυμπος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark