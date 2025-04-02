Canyoning στον Όλυμπο: Βουτιά στην περιπέτεια

Διασχίζοντας ένα φαράγγι δίνεται η δυνατότητα να περιηγηθεί κάποιος σε μέρη απάτητα, που κρύβουν τη μαγεία της φύσης σε όλο της το μεγαλείο!

Μια δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει κάποιος την κρυμμένη ομορφιά ενός φαραγγιού είναι η κατάβαση φαραγγιών ή αλλιώς canyoning (κάνιονιγκ). Αυτό που κάναμε στο πανέμορφο ρέμα Ορλιά.

Έναν υδάτινο παράδεισο, με καταρράκτες και πλούσια βλάστηση, στις παρυφές του Ολύμπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.