«Συγγνώμη» από Μάκη Μάτσα για την αναφορά του στον Τόλη Βοσκόπουλο

«Συγγνώμη» ζήτησε με ανάρτησή του στο facebook ο Μάκης Μάτσας, εξηγώντας πως προέβη σε λεκτικό σφάλμα μιλώντας για τον Τόλη Βοσκόπουλο στην εκπομπή Prime Time του ΣΚΑΪ.

Ο Μάκης Μάτσας με ανάρτησή του διευκρινίζει ότι «στην πρόσφατη συνέντευξη μου στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, Prime Time και στον Άρη Πορτοσάλτε, χρησιμοποίησα εν τη ρύμη του λόγου μου τη λέξη oυσίες, που σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την πραγματικότητα για τον Τόλη Βοσκόπουλο. Αυτό που ήθελα να περιγράψω ήταν η πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση του Τόλη και ότι είχε κλονιστεί η υγεία του λόγω των συνθηκών που βίωνε, έχοντας εγκαταλείψει πλήρως τον εαυτό του, μέχρι που βρέθηκε ως φύλακας άγγελος του η μετέπειτα σύζυγός του Άντζελα Γκερέκου η οποία όχι μόνον τον έσωσε, αλλά τον βοήθησε να χτίσει μια δεύτερη λαμπρή καριέρα».

Προσθέτει επίσης ότι «με αυτήν μου την ανάρτηση θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια έναντι της μνήμης του ανεπανάληπτου θρύλου Τόλη Βοσκόπουλου, του κόσμου που τον λάτρεψε και τον λατρεύει μέσα από τα τραγούδια του, αλλά πρωτίστως έναντι της οικογένειάς του που ξέρει καλύτερα από τον καθένα πόσο σπάνιος και ακέραιος άνθρωπος ήταν ο αξέχαστος σε όλους μας Τόλης».



Πηγή: skai.gr

