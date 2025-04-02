Μεγάλη καταστροφή στις μυδοκαλλιέργειες της Πιερίας

Με μια τεράστια καταστροφή στην παραγωγή του 2025 έχουν έρθει αντιμέτωποι οι μυδοκαλλιεργητές της Πιερίας.

Τα μύδια, σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες, "έβρασαν" μέσα στον Θερμαϊκό Κόλπο εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σε μια περιοχή – πυλώνα της μυδοκαλλιέργειας στη χώρα, εκατοντάδες επαγγελματίες αναζητούν άλλες πηγές εισοδήματος με την στήριξη εκ μέρους της πολιτείας να είναι αναγκαία.

Τι μας είπε ο Σάββας Ρούσσος, μυδοκαλλιεργητής της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.