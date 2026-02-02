Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθη 38χρονος στην Ομόνοια για κατοχή μπουκαλιού με την ναρκωτική ουσία «GHB», γνωστή ως «σιρόπι του βιασμού».

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη σύλληψη ενός 38χρονου που είχε στην κατοχή του ένα μπουκάλι με τη ναρκωτική ουσία «GHB», το λεγόμενο «σιρόπι του βιασμού» προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στην Ομόνοια.

Ειδικότερα, ο 38χρονος συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, στην περιοχή της Ομόνοιας, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι αστυνομικοί που έκαναν περιπολία, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 106 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

